Армен Саргсян принял председателя ОО “Гражданский совет имени Аркадия Тер- Тадевосяна”

Президент республики Армен Саргсян принял доктора экономических наук, профессора, председателя общественной организации “Гражданский совет имени Аркадия Тер-Тадевосяна” Татула Манасеряна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Татул Манасерян проинформировал президента Республики о целях и планах созданной организации, которой присвоено имя Героя Арцаха, генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна - легендарного Командоса, а также о первом заседании организации.

Президент Саргсян подчеркнул, что вся жизнь легендарного Командоса действительно была примером беспредельной преданности Родине, из которой последующие поколения должны извлекать уроки патриотизма и достоинства.

Президент Саргсян участникам первого заседания общественной организации “Гражданский совет имени Аркадия Тер-Тадевосяна” направил послание. В котором говорится: “Сегодня Вы, деятели науки, культуры, представители духовного класса, боевые товарищи Аркадия Тер-Тадевосяна собрались вместе, чтобы сделать реальностью то, о чем в своем политическом завещании написал наш любимый Командос, Вы обязаны своей деятельностью остаться верными его заветам.

Как и в прошлом, так и в этом завещании Аркадий Тер-Тадевосян прежде всего обратился к необходимости объединения всех здоровых сил нашего общества во имя общенациональных и общегосударственных интересов, что особенно актуально в наши дни”.

Президент созданной организации пожелал дальнейших успехов.