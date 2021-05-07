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Центр гуманитарного разминирования и экспертизы проводит занятия по информированию об опасности мин

Центр гуманитарного разминирования и экспертизы проводит занятия по информированию об опасности мин

В учебной части Центра гуманитарного разминирования и экспертизы, расположенной в Эчмиадзине, для школьников проводятся занятия по информированию об опасности мин. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.

“Цель проводимых занятий - обучить детей правила безопасного поведения. В ходе занятия руководитель учебного центра Григор Басенцян ознакомил детей с видами мин, специалисты по информированию о минной опасности представили ученикам основы безопасного поведения.


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