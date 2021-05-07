Торговля между КНР и РФ выросла на 19,8% за первые четыре месяца 2021 года

По данным китайской таможенной статистики, на 19,8% вырос товарооборот между Китаем и Россией за первые четыре месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $40,2 млрд.

Как сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР, российский экспорт в Китай увеличился за этот период на 7,7% до $22,1 млрд, импорт составил $18,9 млрд, рост - 38,7%.

В апреле Россия ввезла из Китая товаров на сумму $5,13 млрд, экспортировала в Китай - на сумму $5,67 млрд. Месячный товарооборот составил $10,8 млрд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Китайско-американская торговля за четыре месяца года увеличилась в годовом исчислении на 61,8% и достигла $221,65 млрд.

Общий объем внешней торговли Китая за четыре месяца составил $1,79 трлн, рост по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года - 38,2%. Экспорт Китая увеличился на 44%, составив $973,7 млрд, импорт - $815,79 млрд, рост на 31,9%.