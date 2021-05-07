Псаки планирует покинуть пост пресс-секретаря президента США

Джен Псаки, пресс-секретарь президента США Джо Байдена, планирует уйти в отставку приблизительно через год. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Псаки, она договаривалась с командой Байдена именно о годичном сроке работы. "Я думаю, что через год или приблизительно через год этот пост займет другой человек", - сказала она в подкасте журналиста Дэвида Аксельрода, запись которого размещена на сайте телеканала.

Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с РФ. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.