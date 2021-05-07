Полицейские Литвы, Польши и Эстонии помогут охранять границу между Словенией и Хорватией

Контингент в составе 21 сотрудника правоохранительных органов Литвы, Польши и Эстонии начнет принимать участие в патрулировании границы между Словенией и Хорватией 10 мая. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте Министерства внутренних дел Словении.

"На следующей неделе полицейские из других стран - членов ЕС присоединятся к словенским стражам порядка в реализации мер по борьбе с нелегальной миграцией на государственной границе с Хорватией, - говорится в сообщении. - В состав контингента войдут 10 правоохранителей из Польши, шесть представителей Литвы и пять полицейских из Эстонии". Они будут действовать в составе смешанных патрулей вместе с сотрудниками правоохранительных органов Словении.

Граница между Словенией и Хорватией является внешним рубежом Шенгенской зоны. Через нее пытаются попасть в Италию и Австрию нелегальные переселенцы, в том числе и прибывающие из Турции по так называемому балканскому миграционному пути.