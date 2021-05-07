На сцене оперного театра поставлена опера Руджеро Леонкавалло “Паяцы”

12:54, 7 Մայիս, 2021

В Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна ожидается премьера.

Как передает «Арменпресс», 25 мая и 3 июня в театре будет премьера оперного спектакля итальянского композитора Руджеро Леонкавалло “Паяцы”.

Дирижер и режиссер-постановщик - Мкртич Бабаджанян, художник по костюмам - Аветис Барсегян, световое оформление - Самвела Малеряна, главный редактор - Грачья Борян, главный балетмейстер - Вилен Галстян.

Либретто оперы написал сам Леонкавалло. Премьера “Паяцов” состоялась в Милане 21 мая 1892 года.

Источником вдохновения композитора, как отмечается, был успех оперы Пьетро Масканьи “Сельская честь”, к которой “Паяцы” были близки и по тематике, и по музыкальным решениям. В основе сюжета история как паяц Канио убивает свою жену Недду и ее любовника Сильвио. По заверению самого композитора это была реальная история, произошедшая в его родном городе в годы его детства. Однако некоторые специалисты считают, что сюжетная основа оперы взята из пьесы Катюля Мендеса, с которой Леонкавалло мог быть знаком когда жил в Париже в 1887 году.