Генпрокурор РФ полностью вовлечен в работу по возвращению пленных: Артур Давтян

Работа по возвращению содержащихся в Азербайджане армянских пленных являются серьезнейшей частью деятельности Генпрокуратуры Армениии. В этот процесс полностью вовлечен и генеральный прокурор России. Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании, касаясь уголовного дела, заведенного в прокуратуре по вопросу войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, журналистам сообщил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“Серьезнейшей частью нашей ежедневной работы является работа по возвращению пленных. Генеральная прокуратура России также полностью вовлечена в этот процесс. Используя этот канал, можно вносить в списки поправки, в частности, представлять достоверную информацию о пытках и убийствах, тем самым вместе с нашим партнером выдвигать четкое юридическое требование о проведении судебного разбирательства”, - сказал Давтян.

Он отметил, что они основаны на доказательствах, полученных в рамках уголовного дела, то есть все эти фактические обстоятельства зафиксированы в уголовных делах. И прокуратура со своими российскими коллегами делится соответствующей информацией этой доказательной базы. “Посредством их участия можно обеспечить последовательность в этом вопросе, чтобы Азербайджан осознал высокую ответственность по этим вопросам”, - сказал генеральный прокурор.

Отвечая на вопрос, есть ли дела, заведенные по отношению к должностным лица противника, он сказал, что есть “многочисленные преследования”, однако не пожелал говорить о них.

Республика Армения заявила, что, оставаясь приверженной принципу обмена пленными “все в обмен на всех”, Армения вернула Азербайджану всех военнопленных и других удерживаемых лиц. Азербайджан отказывается от реализации пункта 8 заявления от 9 ноября 2020 года, подписанного главами Армении, России и Азербайджана, касающегося возвращение всех пленных. Есть доказательства пыток и жестокого обращения с армянскими пленными. Подтвержден факт убийства 19 пленных.