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Байден еще на один год продлил режим антисирийских санкций

Байден еще на один год продлил режим антисирийских санкций

Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. Это следует из уведомления, распространенного в четверг Белым домом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

"Действия сирийского режима <...> представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года и [принятые в связи с этим] меры <...> должны действовать и после 11 мая 2021 года. Поэтому <...> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии", - говорится в документе.


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