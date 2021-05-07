Байден еще на один год продлил режим антисирийских санкций

Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. Это следует из уведомления, распространенного в четверг Белым домом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

"Действия сирийского режима <...> представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года и [принятые в связи с этим] меры <...> должны действовать и после 11 мая 2021 года. Поэтому <...> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии", - говорится в документе.