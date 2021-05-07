Франция призывает немедленно освободить всех армянских пленных

В МИД Франции подчеркнули необходимость немедленного освобождения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане. Как сообщает «Арменпресс», МИД к сообщению, размещенному на странице министерства в Twitter, приложил и заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 мая.

“Мы призываем к немедленному освобождению всех армянских пленных. Освобождение 4 мая трех армянских пленников, содержащихся в Азербайджане, является позитивным жестом в этом направлении”, - заявили в МИД Франции.

5 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Чаффер (США) вновь призвали к возвращению всех пленных и задержанных, а также к скорейшему обмену останками погибших.

“Сопредседатели приветствуют освобождение Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Сейрана Тамразяна, удерживаемых Азербайджаном, и призывают обе стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всех пленных и арестованных, а также останками погибших и сдерживать свои обязательства по обеспечению гуманитарного отношения к арестованным”, - говорится в заявлении МИД Франции.

Франция обеспокоена открытием в Азербайджане парка военных трофеев. Подобные шаги противоречат желанию примирения.