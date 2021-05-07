В США не рассматривают разморозку иранских активов в качестве одностороннего жеста

Госдепартамент США в четверг назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность разморозки иранских активов в качестве "одностороннего жеста в сторону Тегерана", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сообщения о том, что мы оцениваем возможность высвобождения иранских средств в качестве одностороннего жеста в сторону Тегерана, не соответствуют действительности, что мы ясно дали понять перед публикацией. Как мы говорили, любой существенный шаг США должен быть частью процесса, в котором обе стороны предпринимают действия", - написал у себя в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Сотрудник Госдепа не уточнил, о какой именно публикации идет речь, однако ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что администрация США изучает возможность разморозки 1 млрд иранских активов, которые страна может использовать в гуманитарных целях. Телекомпания отмечала, что пока не ясно, произойдет ли это в одностороннем порядке. При этом источники телекомпании утверждали, что, согласно одной из точек зрения, подобный шаг мог бы послужить полезным жестом доброй воли по отношению к Тегерану на фоне переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.