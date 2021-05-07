В Армении подтверждено 356 новых случаев COVID-19, вылечились 1 033 заболевших

По состоянию на 11:00 7 мая в Армении подтверждено 356 новых случаев COVID-19, 1 034 заболевших вылечились, есть 17 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 434 теста. Всего проведено 1 008 307 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 218 681 случаев COVID-19, 203 307 из которых вылечились, есть 4 209 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 129 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 036.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.