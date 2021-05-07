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Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек

Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек

По меньшей мере 25 человек, включая полицейского, были убиты в перестрелке в Рио-де-Жанейро. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

Полицейская операция против банды наркоторговцев привела к перестрелке и взрывам. Обслуживание линии метро было временно приостановлено "из-за интенсивной стрельбы".

Жакарезинью, один из самых густонаселенных муниципалитетов города, насчитывающих около 40 000 жителей, находится во власти Командо Вермельо ("Красная команда"), одной из ведущих преступных группировок Бразилии. Операция в четверг проходила в рамках расследования вербовки подростков для совершения преступлений, говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибло 23 человека. Ранения получили два пассажира поезда метро, который проезжал по району проведения спецоперации.


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