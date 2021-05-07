Комитет государственных доходов Армении опубликовал налоговые руководства по туризму и торговле

На официальном сайте Комитета государственных доходов опубликованы налоговые руководства в сфере туризма и торговой деятельности. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Комитета государственных доходов Армении.

Сделки и налоговое регулирование, совершаемые в этих двух сферах, в руководствах представлены весьма доступным образом, на практических примерах, с формулами расчета налогов и ссылками на правовые акты. Помимо налогового законодательства, обобщена и информация, касающаяся сфер содействия бизнес-идеям.

Руководства разработаны в рамках программы “Содействие налоговому администрированию и политике” (STAPL), финансируемой Фондом хорошего управления правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, экспертной группой Всемирного банка в тесном сотрудничестве с подразделениями КГД. Для того чтобы руководства для налогоплательщиков сферы сделать более понятными, после обсуждений, организованных с налогоплательщиками, в окончательном варианте были учтены и их предложения.

Руководства, созданные с целью повышения уровня информированности, размещены на официальном сайте КГД в разделе “Информация” в подразделе “Другие публикации”.

Об этом комитет проинформировал налогоплательщиков и через систему электронной отчетности.