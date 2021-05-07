Правительство выделило средства на строительные работы школы Бердашена и детского сада Артика

Правительство выделило деньги на продолжение строительных работ школы в поселке Бердашен Ширакской области и для строительства детского сада в городе Артик.

Как сообщает «Арменпресс», строительство Бердашенской средней школы в Ширакской области началось в 2020 году. Земельные работы на сумму около 72,4 млн драмов были выполнены ООО “Ван”. “Правительство решило выделить 100 миллионов драмов на продолжение строительства модульного здания. Решением правительства на строительство модульного детского сада на 144 места в общине Артик выделено 100 млн драмов”, - рассказала Арменпресс и. о. начальника отдела информации и общественных связей администрации Ширакской области Араксия Киракосян.

Арменуи Мхоян