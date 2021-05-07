Движение по тоннелю, ведущему от сквера Абовяна к проспекту Мясникяна, временно будет прекращено
8-го мая с 09:00 до 18:00 в связи с работами по модернизации сети освещения транспортного тоннеля от сквера Абовяна до проспекта Мясникяна движение транспорта временно будет прекращено.
Об этом «Арменпресс» сообщили в мэрии Еревана: “За причиненные временные неудобства приносим свои извинения”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:30, 03.05.2021
“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
09:29, 26.04.2021
“Новая книга” -11/21: Книжные новинки
- 11:10 В США не рассматривают разморозку иранских активов в качестве одностороннего жеста
- 11:01 В Армении подтверждено 356 новых случаев COVID-19, вылечились 1 033 заболевших
- 10:56 Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек
- 10:36 Комитет государственных доходов Армении опубликовал налоговые руководства по туризму и торговле
- 10:35 Правительство выделило средства на строительные работы школы Бердашена и детского сада Артика
- 10:34 “Ереванский бестселлер”: лидирует “Зависимость”: армянская литература, апрель, 2021
- 10:31 Движение по тоннелю, ведущему от сквера Абовяна к проспекту Мясникяна, временно будет прекращено
- 10:20 СМИ: в Стамбуле задержали восемь человек по подозрению в причастности к ИГ
- 10:01 В Национальном собрании Армении продолжается очередное заседание
- 09:51 Давид Саакян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности
- 09:50 Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 2 082 га территорий
- 09:47 СМИ: в Японии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом в тяжелом состоянии
- 09:05 Комитет кадастра и управления госимуществом Арцаха заказал проекты 25 новых населенных пунктов
- 09:00 В Армении прививаются и туристы: в мобильном медпункте на Северном проспекте заметна активность
- 08:48 Европейские индексы выросли - 06-05-21
- 08:47 Американские индексы выросли - 06-05-21
- 08:47 Цены на цветные металлы - 06-05-21
- 08:46 Цены на драгоценные металлы выросли - 06-05-21
- 08:45 Цены на нефть снизились - 06-05-21
- 00:54 В финале Лиги Европы встретятся “Вильяарреал” и “Манчестер Юнайтед”
- 00:41 Генрих Мхитарян из-за Моуринью покинет “Рому”
- 06.05-21:13 Блинкен заявил, что решение о формате отношений России и США остается за Путиным
- 06.05-20:50 США считают, что могут полностью вернуться к ядерной сделке с Ираном на встрече в Вене
- 06.05-20:43 МИД Армении приветствует принятие парламентом Латвии декларации о признании Геноцида армян
- 06.05-20:34 Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО
19:27, 30.04.2021
Просмотрели 1496 раз Глава МИД Литвы сказал в Баку о признании Геноцида армян
15:13, 01.05.2021
Просмотрели 1127 раз Мэр Феррары резко отреагировал на попытку посла Турции вмешаться в мероприятие к годовщине Геноцида
17:22, 01.05.2021
Просмотрели 959 раз Армения не давала согласия на участие представителя Азербайджана в заседании МПС ЕАЭС. Григорян
13:59, 01.05.2021
Просмотрели 852 раз Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции
12:43, 01.05.2021
Просмотрели 709 раз Комитет Ай Дата разочарован решением Байдена о снятии санкций с Азербайджана