Движение по тоннелю, ведущему от сквера Абовяна к проспекту Мясникяна, временно будет прекращено

8-го мая с 09:00 до 18:00 в связи с работами по модернизации сети освещения транспортного тоннеля от сквера Абовяна до проспекта Мясникяна движение транспорта временно будет прекращено.

Об этом «Арменпресс» сообщили в мэрии Еревана: “За причиненные временные неудобства приносим свои извинения”.