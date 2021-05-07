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Движение по тоннелю, ведущему от сквера Абовяна к проспекту Мясникяна, временно будет прекращено

Движение по тоннелю, ведущему от сквера Абовяна к проспекту Мясникяна, временно будет прекращено

8-го мая с 09:00 до 18:00 в связи с работами по модернизации сети освещения транспортного тоннеля от сквера Абовяна до проспекта Мясникяна движение транспорта временно будет прекращено.

Об этом «Арменпресс» сообщили в мэрии Еревана: “За причиненные временные неудобства приносим свои извинения”.


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