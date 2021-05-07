СМИ: в Стамбуле задержали восемь человек по подозрению в причастности к ИГ
10:20, 7 Май, 2021
Силы безопасности Турции задержали по меньшей мере восемь человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу Anadolu.
По его данным, антитеррористическая операция проводилась одновременно в 10 районах Стамбула. Национальность подозреваемых не указывается.
Расследование по делу о причастности задержанных к боевикам продолжается.
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