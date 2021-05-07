Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

СМИ: в Стамбуле задержали восемь человек по подозрению в причастности к ИГ

СМИ: в Стамбуле задержали восемь человек по подозрению в причастности к ИГ

Силы безопасности Турции задержали по меньшей мере восемь человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу Anadolu.

По его данным, антитеррористическая операция проводилась одновременно в 10 районах Стамбула. Национальность подозреваемых не указывается.

Расследование по делу о причастности задержанных к боевикам продолжается.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации