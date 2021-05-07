Давид Саакян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности
09:51, 7 Май, 2021
Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Давид Саакян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности.
Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.
“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, назначить Давида Саакяна заместителем министра высокотехнологичной промышленности”, - говорится в решении.
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