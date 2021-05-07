СМИ: в Японии зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом в тяжелом состоянии

Число жителей Японии, которые находятся в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом, достигло 1 131, что стало самым высоким показателем в стране с начала пандемии. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

В последний раз соответствующий антирекорд был обновлен в среду - 1 114 тяжелобольных пациентов. К этой группе относятся инфицированные, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких или проходят экстренное лечение в реанимации. При этом общее число случаев заражения в Японии к настоящему времени превысило 622 тыс., более 10,6 тыс. человек умерли.

Правительство Японии из-за ускорения темпов распространения коронавируса ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хёго с 25 апреля по 11 мая. Ожидается, что его действие будет продлено до 31 мая, а также распространено на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. В рамках ЧС японские власти, в частности, требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим.