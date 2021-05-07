Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 2 082 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Арцахе продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Российские миротворцы за сутки разминировали 6 га территорий, 3 км дороги и 10 строений.

“В целом, с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 082 га территорий, 640,3 км дороги, 1 764 здания-сооружения, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено 25 606 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.