Европейские индексы выросли - 06-05-21

МОСКВА, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 15196.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.28% и составил 6357.09 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 7076.17 пункта, а российский RTSI вырос на 0.97% и составил 1550.64 пункта.