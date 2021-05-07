В Армении прививаются и туристы: в мобильном медпункте на Северном проспекте заметна активность

Размещение на Северном проспекте мобильного пункта вакцинации от COVID-19, , организованного при сотрудничестве Министерства здравоохранения Армении и мэрии Еревана, вызвало у общественности большой интерес. Об этом «Арменпресс», проводящему съемки, сообщили медицинские работники этого пункта. Они отметили, что обращения для вакцинации настолько активны, что даже выстраиваются очереди. Подходят и местные жители и иностранцы.

Гражданин Ирана Махмуд Даштбан находится в Армении в основном с целью туризма. Он приехал, чтобы открыть для себя исторические и культурные достопримечательности Армении, армянскую кухню, а также навестить своего сына, который здесь учится.

“Мобильная бригада вакцинации - очень хорошая идея. Находясь в Армении, я решил воспользоваться этой возможностью, почему бы и нет? Я хочу сделать прививку, чтобы она меня защитила”, - сказал Махмуд Даштбан.

Мобильная группа вакцинации работает в две смены: с 12: 00 до 16: 00, и с 16:00 до 20:00. Медики говорят, что при необходимости они остаются подольше. Граждане, поступающие на вакцинацию, сначала проходят медицинское обследование. Медики измеряют им кровяное давление, сатурацию кислорода и температуру. При наличии отклонений от нормы гражданин проходит детальное обследование - легкие, работа сердца и т. д. Доступны вакцины “Астра Зенека” и “Спутник V”, которые используются в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения Армении. Китайская вакцина будет доступна в ближайшие дни.

61-летний Армен Григорян, узнав о мобильном пункте на Северном проспекте, поспешил сделать вакцинацию.

“Если честно, мне идея понравилась. Я думал пойти в поликлинику, но если есть такой легкий вариант, почему бы не приехать сюда”, - сказал Армен Григорян.

Привившиеся после вакцинации остаются в медицинском пункте до 20 минут, при хорошем самочувствии уходят, получив соответствующие инструкции. 53-летняя Армик Шахназарян, фармацевт по профессии, сказала, что не видит причин для сомнений, она за вакцинацию, считает, что это правильный путь.

“Я была на учете в поликлинике, меня не вызывали несколько дней, поэтому я решила не дожидаться вызова, приехать сюда и сделать прививку. Я считаю, что вакцинация необходима”, - сказала Армик Шахназарян.

“Такие инициативы необходимы, люди с легкостью смогут получить вакцину. Мы должны иметь возможность вакцинировать население за короткие сроки. Если вакцинировать около 70% населения, можно сказать, что эпидемия в нашей стране будет преодолена, то есть риск заражения значительно снизится. Скажу, что это международный опыт, он используется и в других странах. Я доволен этой практикой вакцинации, это означает, что сознательность нашего населения достаточно высока. Альтернативы избавлению от этой инфекции нет, и если мы хотим жить нормальной жизнью, защищать друг друга, мы должны пройти вакцинацию. Во всем мире решили, что путь к избавлению – вакцинация”, - сказал Давид Петросян.

Главный советник Национального института здоровья Давид Петросян во время нашей съемки находился на Северном проспекте, он следил за работой мобильной бригады вакцинации. Давид Петросян - один из первых вакцинированных в Армении, он был вакцинирован в конце прошлого года. Говорит, что никаких осложнений и тяжелых последствий у него не было, чувствует себя хорошо.

Параллельно с вакцинацией молодые люди на Северном проспекте раздавали прохожим листовки. Такой же мобильный центр вакцинации работает и в “Dalma Garden Mall”.

В Армению поступили вакцины “Астра Зенека”, “Спутник V” и “Корона Вак”. Прививки от COVID-19 идут по всей стране. Каждый человек старше 18 лет в любой клинике может бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19, независимо от того, где он зарегистрирован. Вакцинация бесплатна и для иностранных граждан.

Для вакцинации в поликлиниках по субботам и воскресеньям назначены дежурства с 10:00 до 16:00.

Анна Гзирян