В финале Лиги Европы встретятся “Вильяарреал” и “Манчестер Юнайтед”

В финале Лиги Европы сразятся “Вильяарреал” и “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщает «Арменпресс», в ответном полуфинальном матче “Рома” дома принимала английский “Манчестер Юнайтед”, которому в первом матче проиграла со счетом 6:2. В ответном матче “Манчестер Юнайтед” вновь обыграл “Рому” со счетом 3:2, “Рома” в финал не вышла. “Манчестер Юнайтед”, одержав победу в двух матчах с общим счетом 5: 8, поборется за титул чемпиона Лиги Европы.

В другом матче дня “Арсенал” встречался с “Вильярреалом”. В этой игре голов не было, испанский “Вильярреал”, выигравший первую игру со счетом 1:2, продолжит борьбу.

Финал Лиги Европы состоится 26 мая.