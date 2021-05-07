Генрих Мхитарян из-за Моуринью покинет “Рому”

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян покинет “Рому”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ. По данным периодических изданий, основная причина ухода состоит в том, что в следующем сезоне “Рому” возглавит португальский тренер Жозе Моуринью.

Ранее были слухи, что полузащитником сборной Армении по футболу Генрихом Мхитаряном интересуется итальянский “Ювентус”. “Ювентус” уже ведет переговоры с представителем Мхитаряна. Контракт армянского полузащитника с “Ромой” истекает летом этого года. Он сможет вести переговоры с любой командой. Однако окончательного ответа “Ювентусу” Мхитарян пока не дал.

4 мая стало известно, что главным тренером итальянской “Ромы” станет португальский специалист Жозе Моуринью. Контракт “Ромы” с Моуринью действует до 30 июня 2024 года. Португальский специалист возглавит “Рому” по окончании сезона.

Моуринью свою футбольную карьеру начинал как игрок, но не имея серьезных успехов, продолжил работу в качестве тренера. После успешной карьеры помощника тренера в начале 1990-х он стал переводчиком Бобби Робсона, с которым работал в португальских клубах “Sporting de Portugal” и “Porto” до переезда в Барселону, в Испанию. Он оставался в Каталонии и после ухода Бобби Робсона, и работал со знаменитым тренером Луи ван Галом. За свою тренерскую карьеру Моуринью проработал в “Порту”, “Челси”, “Интер”, “Реал Мадрид” и в “Манчестер Юнайтед”.