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Блинкен заявил, что решение о формате отношений России и США остается за Путиным

Блинкен заявил, что решение о формате отношений России и США остается за Путиным

Решение о будущем формате отношений между Москвой и Вашингтоном остается за президентом России Владимиром Путиным. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью украинскому телеканалу ICTV, которое распространил в четверг Госдепартамент.

"Мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения с Россией <...> Фактически решение остается за президентом Путиным. Он и Россия могут решить своими действиями попытаться иметь более предсказуемые и стабильные отношения [с США]", - сказал он.


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