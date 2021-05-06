США считают, что могут полностью вернуться к ядерной сделке с Ираном на встрече в Вене

США считают возможным возвращение Вашингтона и Тегерана к полноценному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе уже на следующей встрече в Вене. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в ходе специального телефонного брифинга представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Возможно ли, что мы увидим взаимное возвращение в ближайшие недели или понимание касательно возвращения? Это возможно. Время покажет, поскольку это вопрос политического решения, которое требуется со стороны Ирана", - сказал он.

Соединенные Штаты придерживаются на переговорах по ядерной программе Ирана в Вене принципа "ничего не согласовано, пока все не согласовано", и согласия между сторонами пока нет, добавили в Госдепартаменте.

"Нет согласия по каким-то [отдельным] вопросам и переговоров по другим. Ничего не согласовано, пока все не согласовано. Считаю, что в данном случае применим и этот принцип. Предстоит еще много работы - в плане санкций, шагов в ядерной сфере, а также последовательности и графиков шагов, которые необходимо сделать сторонам", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

По его словам, "ничего не согласовано". "Ничего на данном этапе не согласовано. Есть более значительное совпадение [мнений] по одним вопросам, меньшее совпадение - по другим", - пояснил американский дипломат. "Как я сказал, - отметил он, - Соединенные Штаты ясно дали понять, какие шаги они готовы сделать, чтобы вернуться к полному соблюдению СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий] когда дело касается смягчения санкций, дабы Иран мог пользоваться преимуществами, которые предоставляла сделка".

"И Иран, разумеется, должен с этим согласиться, а они выдвигали требования, которые, на наш взгляд, превышали то, что должно произойти, чтобы мы [США] вернулись к соблюдению [ядерной сделки]. И, кстати, мы считаем, что они [иранцы] еще не дали согласия на шаги, которые должны сделать, чтобы вернуться к соблюдению своих ядерных обязательств", - добавил представитель Госдепартамента.