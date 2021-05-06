В первом чтении принят пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс”

Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс”. Как сообщает Арменпресс, в первом чтении пакет был принят 82 голосами “за” и 1 “воздержавшийся”.

Законодательный пакет предусматривает закрепление силой закона проведение предвыборных дебатов на Общественном телевидении, расширение списка расходов, производимых фондами, существенное снижение возможности увеличения количества депутатов НС.

Законопроект предусматривает также снижение порога прохождения в НС для партий с 5% до 4% и повышение порога для блоков: до 8% для блоков из 3-х партий и до 10% для блоков из 4-х и более партий.