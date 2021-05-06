Все наши международные партнеры должны вмешаться в вопрос возвращения пленных: спикер НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 6 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джона Галлахера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостя, Арарат Мирзоян поздравил его с назначением и выразил уверенность, что во время пребывания Галлахера в должности армяно-британские отношения еще больше укрепятся.

«Мы заинтересованы в расширении и углублении отношений с Соединенным Королевством и придаем большое значение роли Национального Собрания в этом диалоге», - сказал Арарат Мирзоян.

Спикер парламента подчеркнул важность поддержки Великобритании в развитии различных сфер в нашей стране: «Как спикер НС я высоко ценю участие Соединенного Королевства в программе ООН «Современный парламент для современной Армении», которая принесла конкретные и ощутимые результаты».

Коснувшись сотрудничества между парламентами, глава законодательного органа выразил надежду, что по мере преодоления эпидемии коронавируса контакты между дружественными группами станут более активными.

Пользуясь случаем, председатель НС пригласил в Армению членов Группы дружбы с нашей страной в парламенте Соединенного Королевства.

«В прошлом году наша страна столкнулась с большим бедствием, чем эпидемия. Азербайджан при неприкрытой поддержке Турции начал войну против армян Нагорного Карабаха, во время которой он совершил военные преступления, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре. В результате было установлено прекращение огня, но Азербайджан продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, положения Женевской конвенции, не освобождая армянских военнопленных. Это крайне актуальный для нас вопрос, и все наши международные партнеры, руководствуясь гуманитарными устремлениями, должны немедленно вмешаться в этот вопрос», - подчеркнул председатель НС.

Мирзоян выразил обеспокоенность особо варварским отношением к армянским памятникам на территориях, перешедших под контроль Азербайджана: «К сожалению, Азербайджан продолжает свою явную армянофобскую политику и агрессивные заявления, ярким примером которых является открытие президентом Азербайджана парка в Баку».

По словам спикера парламента, залогом безопасности Арцаха является признание самоопределения. Что касается окончательного урегулирования конфликта, то, по словам Мирзояна, его можно достичь путем мирных переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Посол отметил, что Великобритания заинтересована в поддержании прочного мира в регионе.

В ходе встречи были также затронуты внеочередные парламентские выборы, назначенные на 20 июня. Председатель НС заверил, что правительство приложит все усилия, чтобы выборы прошли в соответствии с самыми высокими международными стандартами.