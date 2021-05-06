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Россия привержена обеспечению безопасности Республики Армения: Лавров

Россия привержена обеспечению безопасности Республики Армения: Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что Россия привержена обеспечению безопасности своего союзника - Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом Лавров сказал в беседе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Привержены обеспечению безопасности нашего союзника - Республики Армения. Об этом шла речь и в Ваших контактах с Президентом России В.В.Путиным, и в регулярном интенсивном взаимодействии наших оборонных ведомств. Здесь тоже не может быть никаких сомнений», - сказал Лавров.

Министр напомнил, что в будущем году отмечается 30 лет дипломатических отношений между Арменией и РФ,  25 лет базового основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 

«Это ключевой документ, определяющий наши отношения на долгие годы вперед и последовательно реализующийся на всех направлениях — экономика, политические связи, военное, военно-техническое сотрудничество», - отметил Сергей Лавров.


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