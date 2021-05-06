Необходимо возобновить мирный процесс: Никол Пашинян принял Сергея Лаврова

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей, Никол Пашинян отметил:

“Уважаемый Сергей Викторович,

Уважаемые коллеги,

Я рад встрече с Вами и возможности приветствовать Вас в правительстве Армении.

Взаимоотношения между нашими странами носят союзнический характер и строятся на принципе стратегического партнерства и на братских отношениях между нашими народами. Я рад констатировать, что за последние месяцы наши отношения еще более окрепли, в очередной раз выдержав испытание на прочность.

В тяжелую минуту Российская Федерация протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям Российской Федерации удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе. Сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности Нагорного Карабаха.

Особо хочу отметить роль президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в достижении мира в регионе, а также его усилия, направленные на создание условий для нормальной жизнедеятельности Нагорного Карабаха.

В этом плане я бы хотел заверить Вас в том, что Армения и впредь будет предпринимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Также готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате.

Однако должен заметить, что действия Азербайджана вовсе не способствуют прогрессу в трехстороннем диалоге. Действия Баку, который манипулирует вопросом выдачи военнопленных, устраивает антиармянскую вакханалию, представляет и предъявляет территориальные претензии к Армении, а теперь уже и начал разрушать культурное и религиозное наследие армянского народа, наоборот, направлены на эскалацию ситуации в регионе и срыв договоренностей.

В этом контексте я хотел бы с удовлетворением отметить действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последнее заявление которых является, по сути, реакцией на деструктивную позицию Азербайджана.

Мнение сопредседателей, выраженное в заявлении от 13 апреля, созвучно с нашей позицией по существующим на сегодняшний день основным проблемам. В этом плане хочу подчеркнуть нашу позицию о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов, предложенных сопредседателями.

Еще раз приветствую Вас, уважаемый Сергей Викторович, и уверен, что сегодня мы проведем конструктивные и эффективные переговоры”.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Ощущаем теплоту армянского народа, наших друзей с первого момента прибытия в Ереван. Спасибо за внимание, которое уделяете делегации лично Вы.

Сегодня в развитие контактов с Вами провели развернутые, предметные, доверительные переговоры по всем вопросам двусторонних отношений, по региональной проблематике, сотрудничеству в международных организациях. В очередной раз подтвердили особую значимость союзнических связей, стратегического партнерства во всех областях нашего взаимодействия.

Ваш политический диалог с президентом Российской Федерации даже в этот пандемический год весьма интенсивен. Вы дважды подробно общались в ходе встреч в Москве, много раз говорили по телефону. Президент В.В.Путин передает Вам самые теплые пожелания успехов в Вашей деятельности по развитию своей страны и реализации договоренностей, достигнутых по нагорно-карабахскому урегулированию.

В будущем году отмечаем 30 лет наших дипломатических отношений, 25 лет базового основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Это ключевой документ, определяющий наши отношения на долгие годы вперед и последовательно реализующийся на всех направлениях — экономика, политические связи, военное, военно-техническое сотрудничество.

Привержены обеспечению безопасности нашего союзника - Республики Армения. Об этом шла речь и в Ваших контактах с президентом России В.В.Путиным, и в регулярном интенсивном взаимодействии наших оборонных ведомств. Здесь тоже не может быть никаких сомнений.

Ценим достижение договорённостей по нагорно-карабахскому урегулированию. Признательны Вам за то, что Вы отмечаете роль России, лично президента В.В.Путина в усилиях, позволивших остановить боевые действия и согласовать устойчивые рамки дальнейших действий всех сторон.

Поддерживаем самым активным образом деятельность Трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые занимаются практически значимыми и может быть самыми значимыми на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике (не только на политическом уровне, как это уже было сделано) прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона ко всеобщей выгоде.

Безусловно, наш миротворческий контингент продолжит усилия в Нагорном Карабахе. Трехсторонняя договоренность обеспечивает полномочия миротворцев в том, что касается безопасности населения Нагорного Карабаха и функционирования Лачинского коридора. Наши миротворцы будут делать всё, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с определением точной линии соприкосновения, обеспечением взаимовыгодных договорённостей по ее прохождению. Делимитация, демаркация границы между Арменией и Азербайджаном станут возможными, как только все эти шаги будут реализованы.

Продолжаем вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемые лиц. Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага. Уверены, что сможем решить эту проблему в ближайшее время. Это создаст позитивную, конструктивно атмосферу для продвижения во всех дальнейших вопросах окончательного урегулирования. Будем всячески помогать решению этих проблем во всех форматах по линии реализации трёхсторонних заявлений. Будем всячески стимулировать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ по созданию максимально позитивной атмосферы для дальнейшего решения остающихся вопросов.

Спасибо еще раз за возможность быть принятыми Вами. Убежден, что результаты наших сегодняшних переговоров и в МИД, и с Вами позволят продвигать наши союзнические отношения по всем направлениям.

Спасибо”.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня и развития армяно-российских союзнических отношений, коснулись сложившейся вокруг Нагорного Карабаха ситуации и урегулирования гуманитарных вопросов. Состоялся обмен мнениями о действиях и шагах, которые необходимо предпринять в направлениях, обозначенных исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения и главой МИД Российской Федерации.

Никол Пашинян обратил внимание Сергея Лаврова на продолжающуюся антиармянскую риторику Азербайджана и коснулся открывшегося в Баку так называемого “парка трофеев”, в котором представлены армянофобские, унижающие достоинство экспозиции, сочтя неприемлемым участие детей и школьников в этом процессе, что сегодня и осуществляется Азербайджаном.

Глава МИД России отметил важность совместных усилий по формированию конструктивной атмосферы и диалога в регионе. Сергей Лавров также назвал эффективными переговоры с армянским коллегой и поделился впечатлениями от сегодняшнего визита в Мемориал жертвам геноцида армян, отметив, что Россия всегда рядом с дружественным армянским народом.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе и вызовах безопасности.