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Лавров уверен, что в ближайшее время удастся урегулировать вопрос возвращения пленных

Лавров уверен, что в ближайшее время удастся урегулировать вопрос возвращения пленных

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что вопрос возвращения всех удерживаемых лиц после Второй Арцахской войны будет решен в ближайшее время. Как сообщает Арменпресс, об этом Лавров сказал в беседе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Продолжаем вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемые лиц. Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага. Уверены, что сможем решить эту проблему в ближайшее время», - сказал Лавров.

Он отметил, что это создаст позитивную, конструктивно атмосферу для продвижения во всех дальнейших вопросах окончательного урегулирования. 


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