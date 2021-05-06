Лавров уверен, что в ближайшее время удастся урегулировать вопрос возвращения пленных

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что вопрос возвращения всех удерживаемых лиц после Второй Арцахской войны будет решен в ближайшее время. Как сообщает Арменпресс, об этом Лавров сказал в беседе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Продолжаем вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемые лиц. Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага. Уверены, что сможем решить эту проблему в ближайшее время», - сказал Лавров.

Он отметил, что это создаст позитивную, конструктивно атмосферу для продвижения во всех дальнейших вопросах окончательного урегулирования.