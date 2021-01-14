Предстоящие на 7 мая мероприятия
18:03, Май 06, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:30, 03.05.2021
“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
09:29, 26.04.2021
“Новая книга” -11/21: Книжные новинки
- 21:13 Блинкен заявил, что решение о формате отношений России и США остается за Путиным
- 20:50 США считают, что могут полностью вернуться к ядерной сделке с Ираном на встрече в Вене
- 20:43 МИД Армении приветствует принятие парламентом Латвии декларации о признании Геноцида армян
- 20:34 Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО
- 20:17 Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы
- 20:06 В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро
- 19:47 Анн Линде обсудила с представителями ОБСЕ форматы урегулирования конфликтов, в том числе в Арцахе
- 19:43 В первом чтении принят пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс”
- 19:41 Масштабная работа, проводимая в ВС, в значительной степени недоступна для общественности: Асатрян
- 19:16 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:47 Все наши международные партнеры должны вмешаться в вопрос возвращения пленных: спикер НС Армении
- 18:36 Россия привержена обеспечению безопасности Республики Армения: Лавров
- 18:25 «Арменпресс» подписал соглашение о сотрудничестве с итальянским информагентством «Nova»
- 18:12 Необходимо возобновить мирный процесс: Никол Пашинян принял Сергея Лаврова
- 18:11 Лавров уверен, что в ближайшее время удастся урегулировать вопрос возвращения пленных
- 18:03 Предстоящие на 7 мая мероприятия
- 18:01 Франция обеспокоена открытием «парка трофеев» в Баку
- 17:45 МИД Турции недоволен признанием Латвией Геноцида армян
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-21
- 17:33 Азиатские индексы выросли - 06-05-21
- 17:17 Айвазян и Лавров возложил цветы к мемориалу жертвам Великой Отечественной войны
- 17:16 Pfizer Inc и BioNTech SE предоставят вакцины для участников ОИ в Токио
- 16:58 Япония создаст бесполетную зону в Токио на время Олимпийских и Паралимпийских игр
- 16:43 Джонсон подтвердил, что корабли ВМС Великобритании останутся у берегов Джерси
- 16:42 В Саппоро прошли контрольные соревнования Олимпийских игр по марафону
19:27, 30.04.2021
Просмотрели 1476 раз Глава МИД Литвы сказал в Баку о признании Геноцида армян
19:12, 29.04.2021
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15:13, 01.05.2021
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17:22, 01.05.2021
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13:59, 01.05.2021
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