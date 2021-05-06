МИД Турции недоволен признанием Латвией Геноцида армян

Признание латвийским парламентом Геноцида армян вызвало недовольство официальной Анкары. Как сообщает Арменпресс, МИД Турции выступил с заявлением, в котором отмечается, что этот шаг «является безосновательной попыткой переписать историю по политическим мотивам».

«Мы отвергаем и решительно осуждаем это решение», - заявили в МИД Турции.

Напомним, что Латвия официально признала Геноцид армян. “Латвия наконец официально признала и осудила Геноцид армян. “За” высказались 58 из 100 членов Сейма. То, что годы назад было трудно представить, сегодня стало реальностью. Это результат кропотливой работы последних лет, в которой существенным было применение почти всего запаса дипломатического арсенала: интенсивные политические контакты, парламентская дипломатия, культурная дипломатия. Пожалуй, самым значимым и крайне важным был факт вовлеченности общины и Армянской апостольской церкви, которая была самой длительной и последовательной. Совокупность всего этого, плюс изменения некоторых акцентов в нашей работе за последние годы привели к этому результату”, - отметил посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян.