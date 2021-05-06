Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-21

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 мая, курс доллара США вырос на 0.41 драмa и составил 521.45 драм. Курс евро вырос на 2.73 драмa и составил 628.19 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.99 драм. Курс британского фунта вырос на 1.72 драмa и составил 725.65 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 236.16 драмa и составила 29879.43 драм. Цена серебра сократилась на 8.53 драмa и составила 440.84 драм. Цена платины сократилась на 436.21 драмa и составила 20470.07 драм.