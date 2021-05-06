Айвазян и Лавров возложил цветы к мемориалу жертвам Великой Отечественной войны

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров возложили цветы к памятнику вечного огня, посвященному памяти жертв Великой Отечественной войны. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница МИД Армении в Facebook.

«Находящийся с рабочим визитом в Армении глава МИД России Сергей Лавров в сопровождении и․о. главы МИД Армении Ара Айвазяна посетил «Парк Победы» и возложил цветы к памятнику вечного огня, посвященному памяти жертв Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.