Pfizer Inc и BioNTech SE предоставят вакцины для участников ОИ в Токио

Производители вакцин от коронавируса Pfizer Inc и BioNTech SE выделят Международному олимпийскому комитету вакцины для обеспечения безопасности спортсменов и тренеров на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МОК.

Соответствующий меморандум между МОК и производителями вакцин подписан в четверг.

Распределением вакцин среди спортсменов займутся Национальные олимпийские комитеты "в соответствии с принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством".

Отмечается, что правительства многих стран уже предприняли позитивные шаги в этом направлении и проводят консультации со своими НОК и НПК (национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами) для вакцинации участников Игр. На основании отзывов от НОК и НПК ожидается, что значительная часть участников Игр будет вакцинирована до прибытия в Японию. Новый Меморандум о взаимопонимании дополняет эти усилия.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.

Иностранные болельщики не смогут посетить Игры в Токио. Вопрос о числе зрителей из Японии, которые будут допущены на стадионы, до сих пор не решен и, по данным СМИ, может быть отложен до июня.

"Это пожертвованные вакцины - еще один инструмент в нашем арсенале мер, который поможет сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года безопасными и безопасными для всех участников, а также проявить солидарность с нашими любезными хозяевами из Японии", - сказал президент МОК Томас Бах.