Джонсон подтвердил, что корабли ВМС Великобритании останутся у берегов Джерси

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что сторожевые корабли ВМС королевства, направленные в среду к острову Джерси на фоне роста напряженности в отношениях Лондона и Парижа, будут оставаться в Ла-Манше. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в заявлении, распространенном в четверг премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10 по итогам переговоров Джонсона с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре.

"Премьер-министр вновь выразил безоговорочную поддержку Джерси и подтвердил, что два сторожевых корабля Королевских военно-морских сил будут оставаться в заданном районе в качестве меры предосторожности, чтобы следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил AFP, что "британские маневры у Джерси" не смогли произвести впечатления на Париж, который возражает против ограничения права французских судов вести вылов рыбы в районе острова, являющегося коронной территорией Великобритании.