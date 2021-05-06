В Саппоро прошли контрольные соревнования Олимпийских игр по марафону

В Саппоро завершились контрольные соревнования по олимпийскому марафону.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. В борьбе среди мужчин лучшее время показал кениец Хиллари Кипкоич, среди женщин - японка Мао Ичияма. Соревновались местные и зарубежные участники.

Сохранялись превентивные меры распространения вируса. Руководитель Международной федерации легкой атлетики Себастьян Кому присутствовал на марафоне и выразил свое удовлетворение.

Марафонский забег, с учетом июльской жары из Токио переехал в Саппоро. Это соревнование, назначенное на 8 августа, завершит XXXII летние Олимпийские игры.