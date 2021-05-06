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Борцы вольного стиля не завоевали путевок на Олимпийские игры

Борцы вольного стиля не завоевали путевок на Олимпийские игры

 На Олимпийских играх в Токио за Армению будут выступать только два борца вольного стиля.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в столице Болгарии Софии Всемирном рейтинговом турнире Олимпийских игр в Токио оба представителя Армении не вышли в финал, таким образом они не завоевали путевок на Олимпийские игры. В Софии на ковер выходили Арман Андриасян (74 кг) и Оганес Мхитарян (86 кг).

Армения пока имеет 6 олимпийских путевок, которые завоевали гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян, боксер Корьюн Согомонян.


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