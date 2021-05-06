В Арцахе будет разработана новая концепция развития сельского хозяйства

6 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание с участием ответственных лиц сферы сельского хозяйства и руководителей районных администраций.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Обсуждались вопросы, касающиеся эффективного использования имеющегося сельскохозяйственного потенциала Арцаха.

По словам президента Арутюняна, в ситуации, сложившейся после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в сентябре прошлого года, необходимо изменить подходы к решению проблем сельскохозяйственной сферы и разработать новую стратегию развития.

По поручению главы государства в ближайшие месяцы будет разработана новая концепция развития сельского хозяйства, в основе которой будет целевое и рациональное использование 35 000 гектаров сельскохозяйственных земель, удовлетворение внутреннего спроса на местные сельхозпродукции и создание возможностей для экспорта.