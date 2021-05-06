США изучают возможность увеличения помощи Украине

Соединенные Штаты изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы активно изучаем возможность еще большего усиления нашего сотрудничества в сфере безопасности, а также оказания помощи Украине (в этой сфере)", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции.

У Блинкена в четверг проходит официальная часть его двухдневного визита в Киев, где у него запланированы переговоры президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.