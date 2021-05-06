Fox: более 3,3 тыс. жителей США умерли после вакцинации от коронавируса

Не менее 3 362 жителей США умерли за период с декабря 2020 года по 23 апреля текущего года после вакцинации от COVID-19. Такие данные со ссылкой на сведения, полученные от Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS) обнародовал в четверг телеканал Fox News.

Там подсчитали, что в среднем за указанный период в стране после такой вакцинации ежедневно умирали около 30 человек. С учетом этих расчетов телеведущий канала Такер Карлсон предположил, что число летальных исходов после прививок от ковида составило в стране на сегодняшний день - плюс неучтенные в статистике VAERS последние дни - 3 722 человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом он отметил, что за прошедшие годы VAERS - программа по безопасности вакцин, находящаяся в совместном управлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) - не раз подвергалось жесткой критике за то, что учитывала далеко не весь "побочный ущерб", причиняемый вакцинами, включая число летальных исходов, последовавших за их приемом. Так, в одном из докладов, направленных в 2010 году в Министерство здравоохранения и социальных служб США, утверждалось, что в действительности сообщается лишь о "менее чем 1% неблагоприятных побочных последствий вакцин".

"Таким образом, - делает вывод Карлсон, - нам [в действительности] не известно число людей, предположительно, умерших или пострадавших из-за вакцин. Никто не знает".

в США с начала пандемии выявлено более 32,55 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 579 276 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.