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Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок “Возрождающейся Армении” и АРФД

Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок “Возрождающейся Армении” и АРФД

Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок партий “Возрождающаяся Армения” и АРФ “Дашнакцутюн”.

Как передает «Арменпресс», об этом сказано на странице партии “Возрождающаяся Армения” в Facebook.

“Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Армении и в Арцахе, исходя из необходимости выступить совместно с единомышленниками и с единомыслящими политическими силами, партия “Возрождающаяся Армения” приняла решение участвовать в возможных внеочередных парламентских выборах предвыборным блоком с Армянской революционной федерацией Дашнакцутюн, который возглавит второй президент Республики Армения Роберт Кочарян”, - говорится в заявлении партии.


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