Джефф Безос назначил дату туристического полета в космос на 20 июля

Компания Blue Origin американского предпринимателя Джеффа Безоса объявила о пилотируемом запуске ракеты New Shepard с туристами на борту, назначенном на 20 июля. Об этом сообщает BBC News.

Пассажирами скорее всего станут работники компании, однако как минимум одно место будет выставлено на онлайн-аукцион.

Ракета Blue Origin совершит суборбитальный полет, то есть не будет подниматься на высоту более 100 км, которая называется линией Кармана,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Только 569 человек когда-либо пересекали линию Кармана", - отметила Ариана Корнелл, директор по продажам для астронавтов Blue Origin, добавив, что компания намерена изменить эту ситуацию.

Объявление Blue Origin стало свидетельством возрождения космического туризма после перерыва около 12 лет.

Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят темноту космоса и изогнутую перспективу Земли. В будущем билет на ракету может стоить от $200 тысяч. Однако Корнелл считает, что со временем цены снизятся.

Конкурентом для компании Безоса может стать Илон Маск, корпорация SpaceX которого разрабатывает пилотируемые ракеты. Ранее SpaceX получила "лунный" контракт с НАСА по итогам победы в тендере, обойдя Blue Origin и других участников.

До этого туристы посещали МКС по договорам с Роскосмосом, но госкорпорация отказалась от таких полетов в 2009 году.