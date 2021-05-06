Айвазян и Лавров коснулись гуманитарных проблем в Арцахе

И. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян и министр иностранных дел России Сергей Лавров в числе других вопросов обсудили и гуманитарные проблемы Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом Айвазян сообщил на пресс-конференции с Лавровым.

“В контексте шагов, предпринимаемых с целью восстановления жизненных условий в Арцахе, я хотел бы еще раз с признательностью отметить усилия российской стороны. Сегодня для арцахцев более чем важно решение проблем, связанных с возвращением людей в свои дома, с восстановлением инфраструктур, жилищного фонда, восстановлением нормальной жизни, со здравоохранением”, - сказал Ара Айвазян.

Сергей Лавров с двухдневным рабочим визитом находится в Ереване.

На 6 мая запланирована также встреча с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе встреч планируется детально обсуждение широкого круга вопросов, касающихся двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Захарова сообщила, что основной темой обсуждения на переговорах станет реализация пунктов заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года руководителями Армении, России и Азербайджана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-10 мая с рабочим визитом посетит Баку.