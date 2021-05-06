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Айвазян подтвердил позицию Армении, что карабахский конфликт далек от урегулирования

Айвазян подтвердил позицию Армении, что карабахский конфликт далек от урегулирования

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян подтвердил четкую позицию армянской стороны, что нагорно-карабахский конфликт далек от урегулирования.

Как сообщает «Арменпресс», Айвазян сказал об этом в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

“Я подтвердил нашу четкую позицию, что нагорно-карабахский конфликт далек от урегулирования. Только путем мирных переговоров можно достичь всеобъемлющего политического урегулирования, учитывающего права всех и приносящего мир и стабильность на Южный Кавказ. Такое урегулирование должно быть основано, прежде всего, на определении статуса Арцаха в тех границах, где народ Арцаха уже самоопределился”, - сказал Айвазян.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел отметил, что принципы урегулирования были разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ, армянская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении и активизации деятельности этого формата международного сообщества, наделенного посредническим мандатом”.

“Армянская сторона разделяет единую позицию стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая была представлена в заявлении от 13 апреля, касающемся того, что “необходимо обратить особое внимание на достижение окончательного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования на основе известных сторонам элементов и принципов”, - отметил Ара Айвазян.

Айвазян также подчеркнул, что спустя почти полгода после прекращения военных действий Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, подрывает реализацию положений заявления и отказывается возвращать всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников.

“В этом контексте я представил своему коллеге позиции международного сообщества”, - заключил и. о. министра.


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