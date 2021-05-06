Айвазян подтвердил позицию Армении, что карабахский конфликт далек от урегулирования

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян подтвердил четкую позицию армянской стороны, что нагорно-карабахский конфликт далек от урегулирования.

Как сообщает «Арменпресс», Айвазян сказал об этом в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

“Я подтвердил нашу четкую позицию, что нагорно-карабахский конфликт далек от урегулирования. Только путем мирных переговоров можно достичь всеобъемлющего политического урегулирования, учитывающего права всех и приносящего мир и стабильность на Южный Кавказ. Такое урегулирование должно быть основано, прежде всего, на определении статуса Арцаха в тех границах, где народ Арцаха уже самоопределился”, - сказал Айвазян.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел отметил, что принципы урегулирования были разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ, армянская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении и активизации деятельности этого формата международного сообщества, наделенного посредническим мандатом”.

“Армянская сторона разделяет единую позицию стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая была представлена в заявлении от 13 апреля, касающемся того, что “необходимо обратить особое внимание на достижение окончательного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования на основе известных сторонам элементов и принципов”, - отметил Ара Айвазян.

Айвазян также подчеркнул, что спустя почти полгода после прекращения военных действий Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, подрывает реализацию положений заявления и отказывается возвращать всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников.

“В этом контексте я представил своему коллеге позиции международного сообщества”, - заключил и. о. министра.