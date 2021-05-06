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В Греции начались забастовки против изменений в трудовое законодательство

В Греции начались забастовки против изменений в трудовое законодательство

 В Греции в четверг проходят акции протеста и забастовки против внесений изменений в трудовое законодательство, сообщают европейские СМИ.

Акции протеста запланированы не только в Афинах, но и в других крупных городах страны.

Кроме того, профсоюзы рабочих решили ограничить работу общественного транспорта в столице страны. Ряд авиарейсов отменен либо перенесен на более поздний срок. Забастовка также затронула работу паромов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Участники протестов недовольны планируемой реформой трудового законодательства. Изменения, в частности, касаются правил дистанционной работы. По мнению профсоюзов рабочих, реформа ухудшит их положение и условия труда.

Представитель правительства Аристотелия Пелони накануне заявил, что реформа "обновит законодательства в соответствии с реалиями нынешнего века и в соответствии с сегодняшними потребностями сотрудников".


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