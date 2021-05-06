Кафедральный собор Шуши должен остаться местом поклонения Армянской церкви: Ара Айвазян

И. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян констатировал, что вопрос сохранения и защиты историко-культурного наследия Нагорного Карабаха также стал частью процесса мирного урегулирования.

Как передает «Арменпресс», об этом Айвазян заявил на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

“Сегодня мы можем констатировать, что вопрос сохранения и защиты историко-культурного наследия Нагорного Карабаха также стал частью мирного урегулирования. В своем заявлении от 13 апреля сопредседатели Минской группы тоже коснулись вопроса защиты и сохранения исторического и культурного наследия. Мы сотрудничаем с ЮНЕСКО, ожидая, что в ближайшее время состоится визит оценочной миссии ЮНЕСКО в регион, и мы надеемся, что будут предприняты активные шаги для реализации этой миссии”, - сказал Айвазян.

Ара Айвазян подчеркнул, что Азербайджан оставил без ответа призыв экспертов ООН, игнорирует международные структуры, международное сообщество и все нормы международного права.

“Кафедральный собор Шуши, являющийся одной из крупнейших армянских церквей, должен оставаться местом поклонения Армянской Апостольской Церкви”, - заключил и. о. министра.

Под видом “ремонтных работ” в церкви Св. Всеспасителя Казанчецоц г. Шуши Азербайджан искажает вид одной из армянских духовных культурных ценностей, преследуя цель уничтожить армянское присутствие и все его следы.