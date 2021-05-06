В Афганистане пять полицейских погибли при атаке боевиков

По меньшей мере пять полицейских погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным телеканала, нападение совершили боевики радикального движения "Талибан". Атака произошла близ центра провинции города Пули Алам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Талибан" пока не давал комментариев по данному инциденту.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.