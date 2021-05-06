Мы не ослабим усилия, направленные на возвращение всех пленных на родину: Сергей Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что они не уменьшают усилия, направленные на возвращение на родину всех лиц, содержащихся в Азербайджане.

Как передает «Арменпресс», об этом Лавров сказал на пресс-конференции с и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

“Мы подробно рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, подчеркнули достигнутый прогресс и стабилизацию ситуации. Мы не уменьшаем усилия, направленные на возвращение всех лиц, содержащихся в Азербайджане, на родину, на разминирование, на сохранение культурного и религиозного наследия”, - сказал Лавров.

Сергей Лавров отметил, что в стабилизации ситуации в регионе большую роль играет трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами России, Армении и Азербайджана, направленная на решение вопросов разблокирования региона.

“Наши отношения имеют большое значение в вопросе установления мира и стабилизации на Южном Кавказе”, - заключил Сергей Лавров.

Сергей Лавров с двухдневным рабочим визитом находится в Ереване.

На 6 мая запланирована также встреча с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в ходе встреч планируется детально обсуждение широкого круга вопросов, касающихся двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Захарова сообщила, что основной темой обсуждения на переговорах станет реализация пунктов заявлений по Нагорному Карабаху, подписанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года руководителями Армении, России и Азербайджана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9-10 мая с рабочим визитом посетит Баку.