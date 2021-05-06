В Киргизии более 200 объектов были разрушены в ходе конфликта на границе

Более 200 объектов недвижимости в Киргизии разрушены в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского МЧС.

"По подсчетам МЧС КР, было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них 1 школа, 1 ФАП (фельдшерско-акушерский пункт - ред.), 1 детский сад, 1 медицинский пункт, 1 стоматология, 2 аптеки, 1 библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, 5 столовых, 3 ресторана, а также 7 государственных зданий. В настоящее время специальная комиссия МЧС работает над установлением материального ущерба", - заявил представитель пресс-службы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.